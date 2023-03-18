وزير الدفاع «الداعري» يصل محافظة سقطرى رفقة «بن عزير» ووفد من التحالف - أهداف الزيارة

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مساء اليوم، أوضاع القوات المسلحة في محافظ سقطرى.
وأوضح الوزير الداعري، حسب موقع الجيش سبتمبر نت بأن زيارته إلى الأرخبيل تهدف للوقوف على مجمل الأوضاع في محافظة سقطرى، وتفقد أوضاع القوات والوحدات العسكرية المرابطة فيها، والاطلاع على مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.
رافق وزير الدفاع خلال الزيارة إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية، ومن جانب التحالف قائد قوات الدعم والإسناد اللواء سلطان البقمي.