مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم بقضية الناشطين «حجر والمومري وعلاو والمصباحي»

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قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء حجز قضية أربعة ناشطين على مواقع التواصل للحكم حتى الثلاثاء القادم.
وقال المحامي وضاح قطيش في في صفحته على "فيس بوك" إن القاضي أقر حجز القضية للحكم حتى الثلاثاء القادم.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعادة فتح المرافعات بناء على طلب نيابتها التي ادعت وجود أدلة جديدة بشأن القضية.
وفي 28 مارس، كانت المحكمة الجزائية أجلت النطق بالحكم بقضية الناشطين أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي المحتجزين على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في صنعاء.