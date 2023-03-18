السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عقدت مباحثات يمنية قطرية لتفعيل التعاون الصحي وعلاقات التعاون في مختلف المجالات الصحية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقال وزير الصحة في الحكومة المعترف بها دوليا، قاسم بحيبح، في تغريدة على حسابه في منصة "تويتر"، اليوم السبت، إنه التقى بنظيرته القطرية حنان الكواري، خلال مشاركته في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023، المنعقد في الدوحة.

وأضاف بحيبح، بأنه ناقش معها تفعيل بروتوكول التعاون الصحي بين البلدين، خصوصاً في مجالات برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات ودعم جهود استئصال شلل الأطفال من اليمن.