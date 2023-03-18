مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم بقضية الناشطين «حجر والمومري وعلاو والمصباحي» مباحثات يمنية قطرية لتفعيل التعاون الصحي مخطط حوثي يظهر قُبح المليشيات وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين في صنعاء عقب وصوله موسكو.. مجلس الانفصاليين ينهي عضوية «الزبيدي» من «الرئاسي» اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتح مقرها الجديد بمحافظة مأرب السفير اليمني بطوكيو يبحث مع الخارجية اليابانية مستجدات الاوضاع وتعزيز التعاون البنك الذي أفلس وتسبب في موجة ذعر عالمية؟ ماذا يعرف عنه العرب ؟ المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر المواطنين في 12 محافظة يمنية المليشيات الحوثية تتعامل بانتقائية مع ملف المختطفين والحكومة اليمنية تتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 7 أيام وتتوعد بعقوبات رادعة
أكد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني أن استمرار مليشيا الحوثي بنهب الاراضي والعقارات في مناطق غرب العاصمة المختطفة صنعاء يكشف قُبح المليشيا وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري.
وحذر الارياني في تصريح له من استمرار المليشيا بنهب تلك العقارات بحجة عثورها على وثيقة "مسودة" كُتبت في القرن السابع هجرية، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الاحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة، لصالحها.
وأوضح الإرياني أن "مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، شرعت في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل مجهودها الحربي، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط".