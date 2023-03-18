مخطط حوثي يظهر قُبح المليشيات وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين في صنعاء

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني أن استمرار مليشيا الحوثي بنهب الاراضي والعقارات في مناطق غرب العاصمة المختطفة صنعاء يكشف قُبح المليشيا وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري.

وحذر الارياني في تصريح له من استمرار المليشيا بنهب تلك العقارات بحجة عثورها على وثيقة "مسودة" كُتبت في القرن السابع هجرية، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الاحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة، لصالحها.

وأوضح الإرياني أن "مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، شرعت في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل مجهودها الحربي، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط".