عقب وصوله موسكو.. مجلس الانفصاليين ينهي عضوية «الزبيدي» من «الرئاسي»

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلن المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، السبت، وصول رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى العاصمة الروسية موسكو.



وقال موقع المجلس على شبكة الإنترنت، إن الزبيدي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبية للدعوة التي وجهتها الحكومة الروسية لقيادة المجلس الإنتقالي.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد الزُبيدي والوفد المرافق له، عددا من اللقاءات مع "عدد من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول مجمل القضايا التي تخص الجنوب، والمنطقة عموما".



موقع المجلس لم يتحدث عن زيارة الزبيدي بصفته عضوا في مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في إبريل الماضي، بل أورد الموقع أن الزيارة لما سماه برئيس المجلس الإنتقالي وهو المجلس المطالب بإنفصال جنوب اليمن عن شماله، بالرغم من سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن والعديد من المحافظات الجنوبية.



وفي وقت سابق، عقدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، اجتماعا برئاسة الزبيدي عبر الإتصال المرئي، لمناقشة أجندة زيارة الزبيدي إلى موسكو، في الوقت الذي جدد المجلس تمسكه بالإنفصال.



وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإمارات الداعم الرئيسي للمجلس توسطت خلال الأيام الماضية بزيارة الزبيدي للعاصمة الروسية موسكو ضمن تفاهمات بين موسكو وأبو ظبي.