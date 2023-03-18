اللجنة الدولية للصليب الأحمر  تفتح مقرها الجديد بمحافظة مأرب

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن اندريا باسكاريلي، مبنى المقر الرئيس لفرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة، البالغ كلفة شرائه وتأثيثه 290 الف دولار امريكي بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعقب الافتتاح طاف الوكيل مفتاح وباسكاريلي بارجاء المبنى القائم على مساحة 270 مترا مربعا ومكون من بدروم و3 طوابق، واستمعا من مدير فرع جمعية الهلال الأحمر فارس العقيلي، الى شرح عن المكاتب الإدارية والمالية واللوجستية والمشاريع وقاعات الاجتماعات والاستراحات التي يضمها المبنى، والذي يأتي افتتاحه تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيس فرع جمعية الهلال الاحمر بالمحافظة والذكرى الثالثة لافتتاح مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة.
كما استمع الوكيل الى شرح عن الدور الإنساني لفرع جمعية الهلال الأحمر وما تقدمه من تدخلات في مجالات الصحة والغذاء والايواء والمأوى ودورها الإنساني في انتشال الجثث في الجبهات وغيرها من الأدوار الإنسانية التي تخفف من معاناة النازحين والمتضررين من الحرب والكوارث كشريك فاعل في المحافظة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وثمن الوكيل دور اللجنة الدولية للصليب الإحمر الإنساني في المحافظة وتواجدها منذ اول لحظة في الحرب وقدمت تدخلات هامة لتخفيف معاناة السكان والنازحين في مجالات المياه والإغاثة والصحة والايواء والمأوى وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني..
معرباً عن تطلعه لدور فاعل وتدخلات اكثر لفرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بعد افتتاح مقره الرسمي الدائم وتعزيز الشراكة مع كافة شركاء العمل الإنساني لتعزيز الدعم والتدخلات وفق أولوية احتياجات الناس من نازحين ومجتمع مضيف.