السفير اليمني بطوكيو يبحث مع الخارجية اليابانية مستجدات الاوضاع وتعزيز التعاون

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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بحث سفير اليمن لدى اليابان عادل السنيني، مع مستشار وزارة الخارجية السفير هاياشي كاتسويرشي مستجدات الاوضاع فى بلادنا وتعزيز مستويات التعاون الثنائي واستعرض السفير السنيني الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية وعملية السلام.

موكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التوصل إلى حل سياسي مستدام بناء على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة

كما عبر عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الياباني المستمر لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية معبرا عن تطلعه لرفع اوجة الدعم لتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء وبرامج التدريب والتاهيل.

من جانبه اكد مستشار وزير الخارجية استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن مشيرا الى اهميه تعزيز التعاون لما يخدم مصالح البلدين .

وموكداً على استمرار دعم الحكومة اليابانية وحرصها على عودة السلام لليمن وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني