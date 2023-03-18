اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتح مقرها الجديد بمحافظة مأرب السفير اليمني بطوكيو يبحث مع الخارجية اليابانية مستجدات الاوضاع وتعزيز التعاون البنك الذي أفلس وتسبب في موجة ذعر عالمية؟ ماذا يعرف عنه العرب ؟ المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر المواطنين في 12 محافظة يمنية المليشيات الحوثية تتعامل بانتقائية مع ملف المختطفين والحكومة اليمنية تتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 7 أيام وتتوعد بعقوبات رادعة من مأرب.. وزير الدفاع يحث على رفع الجاهزية ويجتمع برؤساء الهيئات وقادة المناطق ومدراء الدوائر الحكومة تحذر من مخطط حوثي يستهدف صنعاء القديمة.. ''تحويل اسواق شعبية الى مزارات على الطريقة الإيرانية'' توفي فجر الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء.. من هو الشاعر والموسيقار اليمني الكبير طاهر حسين وما أبرز اعماله؟ هيئة النقل توضح السبب الرئيسي للازدحام الشديد في منفذ الوديعة.. ''مئات المسافرين عالقين منذ أيام''
بحث سفير اليمن لدى اليابان عادل السنيني، مع مستشار وزارة الخارجية السفير هاياشي كاتسويرشي مستجدات الاوضاع فى بلادنا وتعزيز مستويات التعاون الثنائي واستعرض السفير السنيني الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية وعملية السلام.
موكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التوصل إلى حل سياسي مستدام بناء على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة
كما عبر عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الياباني المستمر لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية معبرا عن تطلعه لرفع اوجة الدعم لتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء وبرامج التدريب والتاهيل.
من جانبه اكد مستشار وزير الخارجية استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن مشيرا الى اهميه تعزيز التعاون لما يخدم مصالح البلدين .
وموكداً على استمرار دعم الحكومة اليابانية وحرصها على عودة السلام لليمن وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني