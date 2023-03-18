المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر المواطنين في 12 محافظة يمنية

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 141

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، في نشرته اليوم أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفرقة خلال ال24 ساعة القادمة بأشكال متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، الضالع، البيضاء، إب، تعز، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أحياناً تمتد إلى وقت متأخر من الليل وذلك على محافظات مأرب، الجوف وأجزاء من شبوة وحضرموت. وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة: 8.7 ملم، إب : 4.4، صنعاء : 4.0، صعدة : 3.7، تعز – المطار : 1.0 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.