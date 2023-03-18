السعودية تعلن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 7 أيام وتتوعد بعقوبات رادعة

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط (16471) مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وذلك في المدة من 17 / 8 / 1444هـ الموافق 9 / 3 / 2023م حتى 23 / 8 / 1444هـ الموافق 15 / 3 / 2023م.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين منهم (9025) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5105) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2341) مخالفًا لنظام العمل. وكشفت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة قد بلغ (1184) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (120) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، موضحة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (17270) وافداً مخالفًا، منهم (14250) رجلاً، و(3020) امرأة.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه قد تمت إحالة (7756) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2024) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12958) مخالفًا.

وحذرت الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وشددت على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وحثت وزارة الداخلية على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة