من مأرب.. وزير الدفاع يحث على رفع الجاهزية ويجتمع برؤساء الهيئات وقادة المناطق ومدراء الدوائر

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعاً موسعاً في محافظة مارب مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة ومدراء الدوائر، لمناقشة آخر المستجدات العسكرية والميدانية.

وخلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات الدعم والاسناد في التحالف اللواء سلطان البقمي، نقل وزير الدفاع إلى الحاضرين تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي. مشيدا بالبطولات الكبيرة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الجمهورية والتصدي للمشروع الإيراني ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية.

وحث وزير الدفاع على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة المليشيات الحوثية الإرهابية مالم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها، مؤكدا الا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الامن والاستقرار في ربوع الوطن.

وثمن الفريق الداعري الدعم والإسناد الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك.

حضر الاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري ومساعد وزير الدفاع اللواء دكتور صالح محمد حسن وعدد من مستشاري وزير الدفاع.