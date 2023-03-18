من مأرب.. وزير الدفاع يحث على رفع الجاهزية ويجتمع برؤساء الهيئات وقادة المناطق ومدراء الدوائر الحكومة تحذر من مخطط حوثي يستهدف صنعاء القديمة.. ''تحويل اسواق شعبية الى مزارات على الطريقة الإيرانية'' توفي فجر الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء.. من هو الشاعر والموسيقار اليمني الكبير طاهر حسين وما أبرز اعماله؟ هيئة النقل توضح السبب الرئيسي للازدحام الشديد في منفذ الوديعة.. ''مئات المسافرين عالقين منذ أيام'' عاصفة إفلاس 3 بنوك أمريكية كبرى تضرب أسواق العالم.. والنفط يتراجع دول عربية تقدم عرضا للأسد لـ إعادة دمجه في المنطقة بشروط كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية في تونس.. ماذا تعرف عنه؟ قرارات جديدة..تخص طرق الحصول على الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء اكتشاف ثوري و مذهل على كوكب المريخ يقلب الموازين أبعد من بوتين.. رسالة رعب للمحكمة الدولية ذكّرت بملوسيفيتش
عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعاً موسعاً في محافظة مارب مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة ومدراء الدوائر، لمناقشة آخر المستجدات العسكرية والميدانية.
وخلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات الدعم والاسناد في التحالف اللواء سلطان البقمي، نقل وزير الدفاع إلى الحاضرين تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي. مشيدا بالبطولات الكبيرة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الجمهورية والتصدي للمشروع الإيراني ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية.
وحث وزير الدفاع على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة المليشيات الحوثية الإرهابية مالم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها، مؤكدا الا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الامن والاستقرار في ربوع الوطن.
وثمن الفريق الداعري الدعم والإسناد الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك.
حضر الاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري ومساعد وزير الدفاع اللواء دكتور صالح محمد حسن وعدد من مستشاري وزير الدفاع.