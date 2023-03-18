الحكومة تحذر من مخطط حوثي يستهدف صنعاء القديمة.. ''تحويل اسواق شعبية الى مزارات على الطريقة الإيرانية''

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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حذرت الحكومة اليمنية، من إقدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على هدم أسواق ومئات المحلات الأثرية في مدينة صنعاء القديمة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، نشرته وكالة سبأ الحكومية، الجمعة.

وقال الإرياني، إن "مليشيا الحوثي باشرت بوضع الخطط الإنشائية لإزالة الأسواق الأثرية وتحويلها إلى مزارات على الطريقة الإيرانية، غير آبهة بوضع المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1986، وقائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في يوليو 2015".

وأكد "أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من استهداف وتدمير ممنهج للمواقع الأثرية والتراثية يندرج ضمن مخططها لتجريف الهوية والموروث الثقافي والحضاري والتاريخي لليمن، واستبدالها بهوية دخيلة مستوردة من إيران، في انتهاك سافر لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واستنساخ لممارسات الجماعات الإرهابية المتطرفة".

ودعا الوزير "المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة اليونيسكو والأليسكو ومراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة، وكل المهتمين، بإدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل لوقف المذبحة التي تنوي مليشيا الحوثي ارتكابها بحق أحد مواقع التراث العالمي الخاضعة للحماية الدولية، باعتبارها ملك للبشرية جمعاء، وجزء من تاريخ وهوية الإنسانية".

وكانت تقارير اعلامية قالت ان مليشيا الحوثي تعتزم هدم اسواق شعبية في صنعاء القديمة، (الحلقة والمحدادة والمنقالة، والزمر) والتي تضم اكثر من (500 حانوت)، واستبدالها بمزارات شيعية على غرار مزارات النجف في العراق.

وتدعي الجماعة الحوثية أن مكان الاسواق وقف للأمام علي بن ابي طالب، حيث تجمع الناس حوله في هذا المكان عندما جاء إلى اليمن ليدعوهم إلى الاسلام.