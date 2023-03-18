توفي فجر الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء.. من هو الشاعر والموسيقار اليمني الكبير طاهر حسين وما أبرز اعماله؟

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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غيّب الموت، فجر امس الجمعة، الشاعر والموسيقار اليمني الكبير طاهر حسين، في مدينة جدة السعودية، بعد مشوار حافل بالتميّز في عالم الغناء والشعر.

ونعى يمنيون وخليجيون الشاعر والملحن اليمني طاهر حسين المقيم في السعودية والذي توفي اثر صراع مع المرض.

تعاون الراحل مع كبار الفنانين ومنهم: طلال مداح، محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، محمد عمر، علي عبدالكريم، طلال سلامة، عبدالله رشاد، وغيرهم.

ومن أشهر الأعمال التي لحنها طاهر حسين أغنية "شباك المواعيد" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وأداء الفنان على عبدالكريم.

وطاهر هو ابن قرية تنن بالحداء في ذمار ذهب إلى السعودية، منذ أن كان في العاشرة، وهناك أقام وسجّل أولى أغنياته ليصبح قناة معرفة بالفن اليمني للكثيرين من الفنانين المتطلعين لدراسة هذا الفن الذي بدأ طاهر مشواره في تسجيل أغانيه القديمة، عبر أشرطة متداولة بشكل محدود.

ومن خلال تقديم التراث اليمني تعامل مع طلال مداح، محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله الذي قدّم لهم ألحانه الخاصة إلى جانب فنانين آخرين مثل علي عبدالكريم، محمد عمر، طلال سلامة، حيدر فكري، عبدالله رشاد، حسن خيرات.

كما أعطى للحكمة اليمنية معنى وهو يكتب ويلحن "يقول علي ولد زايد"، ومن كان أبوه يقهر الناس كان القضاء من عياله، و"سوى سوى في الهوى والهم متساوية".

لحن الموسيقار طاهر حسين الكثير من الأعمال الغنائية لفنان العرب، ومنها أغنية "أرضي" من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومنها:

أرضي.. أرضي سهول الشمس أرضي

رمال التبر وجبال الفخر

أرضي.. أرضي أهلها الصيد وربعي

أسود البيد من بدو وحضر

وغنى فنان العرب من ألحان الراحل أغنية "اقولك يا حبيب" من كلمات ناصر بن جريد.

وإضافة لتميز الملحن الفنان طاهر حسين في عالم الموسيقى، فقد تميز أيضاً في كتابة الشعر، ومن قصائده المميزة قصيدة «مياسة القامة» التي لحنها الموسيقار الراحل، وتغنى بها الفنان عبدالمجيد عبدالله، ومنها:

أهلا بمن زارت ولا همها شي

من شوقها طارت على صهوة الريح

ساعة سجى طرف الدجى وانتشى الضي

وضحك الخزامى وأزهر الفل والشيح

ومن الألحان المميزة للراحل أغنية "نوى المرواح" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وأداء الفنان محمد عمر.

ومن كلماته وألحانه أيضاً، أغنية "رحمن يا رحمن" التي تغنّى بها الفنان عبدالمجيد عبدالله، ومنها:

رحمن يا رحمن

يا من فوق عرشه مرتفع

يا قاضي الحاجات

يا من بالسراير مطلع

ومن أشهر الأعمال التي لحنها طاهر حسين أغنية "شباك المواعيد" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وأداء الفنان على عبدالكريم:

يطيح جفن الليل واهز كتفه

نجمٍ يشع وباقي الليل مطفي

يذكر أن طاهر حسين فنان شاعر ملحن يمني من مواليد مدينة ذمار باليمن، مديرية الحداء، قرية تنن.

غادر اليمن في العاشرة من عمره واستقر في مدينة الطائف أربع سنوات، وهناك شاهد حفلاً شعبياً للفنان الكبير طلال مداح ليقرر بعد ذلك احتراف الفن.

غادر الطائف وهو في الرابعة عشرة من عمره واستقر بمدينة جدة. غنّى في الإذاعة السعودية قبل أن يكمل السابعة عشرة من عمره، وقدم العديد من الأسماء للساحة الفنية كما قدم العديد من الألحان لأبرز الفنانين في الخليج.

يُعدّ أهم فنان وملحن يمني يجيد الفن الصنعاني، ويتمتع بحاسة فنية عالية للموروث الفني اليمني خصوصاً والعربي عموماً. يجيد العزف على أكثر من آلة موسيقية خصوصاً آلة العود والكمنجة. نشر الراحل العديد من المقالات الفنية النقدية في الصحف العربية.