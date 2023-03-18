عاصفة إفلاس 3 بنوك أمريكية كبرى تضرب أسواق العالم.. والنفط يتراجع

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ضربت عاصفة إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية كبرى أسواق الأسهم الأوروبية والخليجية والمصرية خلال تعاملات الاثنين، فيما افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض وسط مخاوف من انهيارات مصرفية جديدة.

وفي ثالث انهيار مصرفي خلال أسبوع، أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، إفلاس بنك "سيغنتشر"، أكبر مقرض في مدينة نيويورك بموجب الائتمان للإسكان لذوي الدخل المنخفض، ليلحق بكل من "سيلفرغيت كابيتال بنك" الصديق للعملات المشفرة و"سيليكون فالي بنك" التابع لمجموعة "إس في بي فايننشال غروب".

تراجع أسهم مصر والخليج وانخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 3.1 بالمئة خلال تداولات الاثنين متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مقرض في البلاد، 3.9 بالمئة، على خلفية انهيار البنوك الأمريكية. فيما واصلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج انخفاضها، الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق لدى كابيكس دوت كوم إن الإخفاقات التي يشهدها القطاع المصرفي الأمريكي لا تزال تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية وزادت من حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية الأمريكية، وفقا لرويترز.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة الأمريكية أمس الأحد مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وقالا إن المودعين في بنك سيليكون فالي سيكون بإمكانهم الوصول إلى ودائعهم اليوم الاثنين.

ولا تزال أسواق الأسهم مضطربة على الرغم من هذه الجهود. وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة.

وتراجعت جميع أسهم البنوك في السعودية، بما في ذلك البنك العربي الوطني الذي انخفض 5.9 بالمئة. وأغلق مؤشر دبي على انخفاض 0.9 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة. وانخفض مؤشر أبوظبي 1.6 بالمئة.

كما انخفض المؤشر القطري 1.5 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، أربعة دولارات متأثرة بانهيار بنك سيليكون فالي لكن تعافي الطلب الصيني قدم بعض الدعم. وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 81.34 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 75.28 دولارا للبرميل.

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية بداية الأسبوع. وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة.

وبدأت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام