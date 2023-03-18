قرارات جديدة..تخص طرق الحصول على الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وفقا لما نشره الحساب الرسمي على "تويتر" لإمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن وزارة الداخلية.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى"، الجمعة، على النحو التالي: تُمنح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس_الوزراء بناءً على اقتراح وزير_الداخلية.

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: "يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية".

تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

يقرر ما يلي:

أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: "

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام".

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه