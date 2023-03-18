اكتشاف ثوري و مذهل على كوكب المريخ يقلب الموازين

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صورة النهر الجليدي على المريخ توصل اكتشاف فضائي جديد، إلى ترجيح احتمال أن شكلا من أنواع الماء قد يكون موجودا في مناطق معينة على كوكب المريخ.

وكشف علماء عن بقايا نهر جليدي، بالقرب من خط الاستواء المريخي، مما يشير إلى أن شكلا من الماء لا يزال موجودا في منطقة على "الكوكب الأحمر".

الاكتشاف العظيم ولم تعد الكتلة الجليدية المكتشفة موجودة، لكن العلماء رصدوا بقايا رواسب معدنية بالقرب من المنطقة الاستوائية للمريخ.

تحتوي الرواسب هناك عادة على أملاح كبريتات فاتحة اللون.

وعندما ألقى العلماء نظرة فاحصة، تعرفوا على سمات نهر جليدي، بما في ذلك التلال التي تترسب أو تدفع بواسطة نهر جليدي متحرك.

اكتشف فريق البحث أيضا حقول صدع، أو فتحات عميقة على شكل إسفين، من النوع الذي يتشكل داخل الأنهار الجليدية. تم مشاركة النتائج الأربعاء الماضي في المؤتمر الرابع والخمسين لعلوم القمر والكواكب في وودلاندز بولاية تكساس الأميركية.

و قال كبير مؤلفي الدراسة باسكال لي، عالم الكواكب بمعهد SETI ومعهد المريخ، في بيان: ما وجدناه ليس جليدا، بل رواسب ملح مع السمات المورفولوجية التفصيلية لنهر جليدي.

ما نعتقد أنه حدث هنا هو أن الملح تشكل فوق نهر جليدي مع الحفاظ على شكل الجليد أدناه، وصولا إلى تفاصيل مثل حقول الصدوع وشرائط الركام. يعتقد الباحثون أن النهر الجليدي كان بطول 6 كيلومترات وعرضه حوالي 4 كيلومترات.

و يريد الباحثون الآن تحديد ما إذا كان هناك أي جليد متبق من النهر الجليدي، وإذا كان الأمر كذلك، فكم هو موجود في الأعماق الضحلة تحت رواسب الملح.

إذا كانت رواسب الملح هذه تحمي الجليد، فمن المحتمل وجود جيوب جليدية أخرى في الجوار. لماذا نريد اكتشاف الماء على المريخ؟ أظهرت المدارات التي تدور حول الكوكب رواسب من الجليد في أقطاب المريخ المتجمدة، ولكن إذا كان الماء بأي شكل موجودا عند خطوط العرض الاستوائية المنخفضة الأكثر دفئا، فقد يكون له آثار على فهمنا لتاريخ الكوكب الأحمر وإمكانية السكن فيه، وإمكانية الاستكشاف المستقبلي من قبل البشر.

قال باسكال لي: "إذا كانت هناك مواقع استوائية حيث يمكن العثور على الجليد في أعماق ضحلة، فسيكون لدينا أفضل ما في البيئتين: ظروف أكثر دفئا لاستكشاف الإنسان مع استمرار الوصول إلى الجليد