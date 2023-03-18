أبعد من بوتين.. رسالة رعب للمحكمة الدولية ذكّرت بملوسيفيتش

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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"لا معنى له" بتلك العبارة علقت أمس المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن يبدو أن السيدة الشقراء أصابت في جهة وأخطأت في أخرى.

فما القيمة الفعلية والعملية لهذا القرار؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أولا من توضيح عدة نقاط: -مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا استندت إلى اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا. لاسيما أن الترحيل القسري للسكان يعتبر جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.