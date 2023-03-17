تفاصيل نهاية مؤسفة لـ 5 أشخاص في صنعاء

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توفي خمسة أشخاص، جراء انهيار مبنى متهالك في حي هبرة شرقي صنعاء، بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة على مدى اليومين الماضيين.
وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، بإن خمسة أشخاص توفوا ونجا اثنان آخران، الليلة الماضية، جراء انهيار مبنى قديم متهالك يتكون من طابقين في حي هبرة بمديرية شعوب شرقي صنعاء.
وأضافت المصادر، أن المبنى المهجور انهار بعد يومين من الأمطار التي شهدتها العاصمة صنعاء، وصادف ذلك تواجد بعض المواطنين بداخله الذين دأبوا على تناول القات فيه رغم تهالكه.
واشارت المصادر إلى أن المتوفين هم: (يحيى محاوش، وربيع الأغبري، ومحمد حسين علي صلاح السميني، وردمان الهمداني، وعلي الرجوي) توفوا بعد سقوط المبنى عليهم.