أبناء تعز يحتشدون في ساحة الحرية للمطالبة بإطلاق سراح «محمد قحطان»

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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احتشد المئات من أبناء مدينة تعز، اليوم الجمعة، في ساحة الحرية، للمطالبة بإطلاق سراح القيادي محمد قحطان، وجميع المختطفين والمخفين قسرا في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية.

ورفع المحتجون خلال "جمعة الانتصار لمحمد قحطان"، لافتات تطالب بالإفراج عنه، وعن جميع رفاقه، منددين بالتجاهل الأممي لهؤلاء المختطفين وعدم الضغط على المليشيات لإطلاق سراحهم.

ودعا المحتجون المبعوث الأممي للضغط على المليشيات للإفراج عن السياسي محمد قحطان، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب.

ونددوا بتجاهل قضية السياسي محمد قحطان من قبل مبعوث الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات، إلى جانب المنظمات والأطراف الأخرى الفاعلة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا.

وأكدوا أن التماهي مع جريمة الاخفاء القسري للقيادي محمد قحطان انتهاك صارخ للقيم الإنسانية.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إخفاء السياسي محمد قحطان، للسنة الثامنة على التوالي، في سجونها السرّية بصنعاء، وتحاول تغييب قضيّته عن ملف المفاوضات التي تجري حالياً برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بشأن إطلاق الأسرى والمختطفين.

ويعد السياسي محمد قحطان، أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عنه دون شروط مسبقة، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق هادي، اللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب.