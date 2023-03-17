السعودية المسلمين في كل انحاء العالم بخصوص إمكانية حجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

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يشهد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان إقبالا كبيرا من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مما تسبب في عدم وجود إمكانية للقيام بحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر شهر رمضان المقبل.
وكشفت صحيفة "عكاظ" المحلية السعودية، اليوم الجمعة، عن تزايد الإقبال على منصة "نسك" الإلكترونية لحجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان القادم، مؤكدة أن عمرة الـ 6 أيام شهدت ازدحاما مرتفعا، و7 أيام ازدحاما متوسطا، و3 أيام ازدحاما خفيفا، كما أظهر التطبيق عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يوما في رمضان بما فيها العشر الأواخر.
وصرح وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية والمساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، بأن عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ حتى أمس قرابة 800 ألف شخص. وفعلت الوزارة السعودية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج فضلا عن تشغيل 4 مراكز لإرشاد المعتمرين والزوار.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي استعدادا للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.