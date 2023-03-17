أول هدف عابر للقارات يفجر مفاجأة كبرى في الدوري الأوروبي

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 289

قاد اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيس فريقه سبورتينغ لشبونة إلى تحقيق مفاجأة كبرى، بإطاحته بفريق أرسنال من دورالـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه عليه في عقر داره.

وأحرز بيدرو غونسالفيس (24 عاما) هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، من فوق رأس حارس أرسنال، لتستقر الكرة في الشباك، وينقذ فريقه من الهزيمة في الوقت الأصلي للمباراة، والذهاب إلى شوطين إضافيين، ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ونجح فريق سبورتينغ لشبونة في حسم نتيجة المواجهة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن