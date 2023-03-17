وزارة الأوقاف والإرشاد تستكمل تجهيزات التصفيات النهائية للمسابقات القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ومنطلقا للمسابقات الدولية

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 209

أعلن قطاع التحفيظ في وزارة الأوقاف والإرشاد، عن استكماله كافة التجهيزات لإقامة فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية على مستوى الجمهورية، والتي ستبدأ يوم غدٍ السبت ١٨ - ٢١ مارس ٢٠٢٣م، في العاصمة المؤقتة عدن، ويتنافس فيها ثمانون مقرئاً ومرتلاً ومؤذناً، في حدث قرآني نوعي.

وتحت إشراف لجنة متخصصة في التحكيم الدولي لمسابقات القرآن الكريم. وستكون المنافسة في خمسة أفرع وهي: فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت سن 15 سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان.

وتأتي فعالية هذه المسابقة استكمالاً للتصفيات الأولية على مستوى المحافظات -و التي تقدم للمنافسة فيها 420 متسابقاً، في فبراير الماضي.

وتعد هذه المسابقة التي تقام لأول مرة في خمسة أفرع، بمثابة تدشين لمسابقات وفعاليات قرآنية قادمة تقوم بها إدارة المسابقات المحلية والدولية في الوزارة، والتي صدر بها قراراً وزارياً، لاستيعاب قراء اليمن للتمثيل المشرف لبلادنا في المحافل القرآنية الدولية.