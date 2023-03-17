وزارة الأوقاف والإرشاد تستكمل تجهيزات التصفيات النهائية للمسابقات القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ومنطلقا للمسابقات الدولية مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية : إطلاق صاروخ واحد على السعودية من اليمن سيلغي الاتفاق مع إيران ولن يتم حتى إعادة فتح السفارة في طهران عاجل: قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية مرتقبة جماعة الحوثي ترفص مقترحا يسمح لهم بـ ''زيارة مأرب'' مقابل الكشف عن مصير السياسي المختطف ''محمد قحطان'' زوجة يوتيوبر يمني تحرق خمارها وتناشد للإفراج عن زوجها المختطف في سجون الحوثي مرصد الحريات الإعلامية في اليمن يطالب المبعوث الأممي بتضمين أسماء الصحفيين المختطفين في مفاوضات جنيف مأساة حقيقية تحاصر النازحين في مأرب والسلطات توجه مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية الانتقالي يعلن مضيه في مهمة تفتيت اليمن شيخ قبلي من محافظة عمران يعفو عن قاتل ولده قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بمأرب السعودية تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية بين الشرعية والحوثي
أعلن قطاع التحفيظ في وزارة الأوقاف والإرشاد، عن استكماله كافة التجهيزات لإقامة فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية على مستوى الجمهورية، والتي ستبدأ يوم غدٍ السبت ١٨ - ٢١ مارس ٢٠٢٣م، في العاصمة المؤقتة عدن، ويتنافس فيها ثمانون مقرئاً ومرتلاً ومؤذناً، في حدث قرآني نوعي.
وتحت إشراف لجنة متخصصة في التحكيم الدولي لمسابقات القرآن الكريم. وستكون المنافسة في خمسة أفرع وهي: فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت سن 15 سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان.
وتأتي فعالية هذه المسابقة استكمالاً للتصفيات الأولية على مستوى المحافظات -و التي تقدم للمنافسة فيها 420 متسابقاً، في فبراير الماضي.
وتعد هذه المسابقة التي تقام لأول مرة في خمسة أفرع، بمثابة تدشين لمسابقات وفعاليات قرآنية قادمة تقوم بها إدارة المسابقات المحلية والدولية في الوزارة، والتي صدر بها قراراً وزارياً، لاستيعاب قراء اليمن للتمثيل المشرف لبلادنا في المحافل القرآنية الدولية.