عاجل: قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية مرتقبة

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اسفرت قرعة دور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا، التي اقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، عن مواجهات قوية جاءت على النحو التالي:

‏ريال مدريد Vs تشيلسي

‏انتر ميلان Vs بنفيكا

مانشستر سيتي Vs بايرن ميونخ

‏ميلان Vs نابولي

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

الفائز من مباراة مباراة نابولي ميلان سيواجه الفائز من إنتر وبنفيكا

الفائز من مباراة ريال مدريد تشيلسي سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

من المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) مايو المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 يونيو 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.