جماعة الحوثي ترفص مقترحا يسمح لهم بـ ''زيارة مأرب'' مقابل الكشف عن مصير السياسي المختطف ''محمد قحطان''

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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تواصلت اليوم السادس على التوالي المفاوضات بين الحكومة والحوثيين في جنيف بشأن الأسرى والمختطفين، وسط بطء في سير النقاشات بين الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة، إن النقاشات مستمرة حول مقترح لزيارات متبادلة لسجون الأسرى والمحتجزين في مأرب وصنعاء.

ووفق قناة "بلقيس" فأن وفد الحكومة طلب زيارة السياسي المغيب في سجون مليشيا الحوثي محمد قحطان، وعددا من المخفيين قسرا في صنعاء، مقابل السماح للحوثيين بزيارة سجون أسراهم في مأرب.

وأضافت، أن وفد المليشيا رفض المقترح، كما رفض الإفصاح عن مصير السياسي قحطان، أو إدراج ملف الصحفيين المحكومين بالإعدام ضمن النقاشات الجارية في جولة المفاوضات.

وكان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن قد وجه رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، طالب فيها بتضمين أسماء الصحفيين المختطفين في المفاوضات حول ملف الأسرى والمختطفين.

وقال المرصد "إن 14 صحفيًا يمنيًا مازالوا معتقلين في السجون، منهم 13 صحفيا في سجون جماعة الحوثي مر على بعضهم أكثر من سبعة أعوام وصحفي واحد في سجون الحكومة الشرعية في عدن، ومن بين هؤلاء الصحفيين، أربعة صحفيين يواجهون حكما بالإعدام صادر من قبل جماعة الحوثي، على خلفية ممارستهم لعملهم؛ وهم: توفيق المنصوري – أكرم الوليدي – حارث حُميد – عبدالخالق عمران".