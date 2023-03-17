زوجة يوتيوبر يمني تحرق خمارها وتناشد للإفراج عن زوجها المختطف في سجون الحوثي

الجمعة 17 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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ناشدة زوجة اليوتيوبر اليمني أحمد حجر، سلطات جماعة “الحوثيين” بالعفو والإفراج عنه وزملائه، بعد ان تم اعتقاله بسبب نشره مقاطع فيديو تنتقد سياسة التجويع ونهب ثروات الشعب اليمني التي تنتهجها الجماعة منذُ أكثر من 8 سنوات.

ودعت زوجة حجر في مقطع فيديو متداول عبر منصة تويتر، سلطات الجماعة إلى “الإفراج عن زوجها المختطف وزملائه المعتقلين منذ أكثر من 3 أشهر بحق شهر رمضان”.

وأنهت مناشدتها بإحراق خمارها “غطاء الرأس”، وأثارت تعاطف شعبي واسع.

هذا وقد اجلت ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الأسبوع الجاري، الحكم في قضية اليوتيوبر احمد حجر ورفاقه إلى غداٍ السبت، إثر تقدم النيابة بأدلة جديدة وعريضة تكميلية تخص أحمد علاو، واستجابت المحكمة للطلب ومنحت الدفاع فرصة للرد عليه وتأجيل الحكم.

وكانت المحكمة أجلت في أواخر فبراير الماضي، جلسة النطق بالحكم في القضية، بسبب عارض صحي يمر به رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وسبق وأن قررت المحكمة إقفال باب المرافعات في القضية وحجزت القضية للحكم والنطق به في جلسة أواخر فبراير.

وكانت جماعة” الحوثيين” قد أعتقلت اليوتيوبر احمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.