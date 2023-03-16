مأساة حقيقية تحاصر النازحين في مأرب والسلطات توجه مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناشدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، المنظمات والجهات المانحة، للتحرك الجاد لسد فجوة الغذاء الكبيرة التي يعانيها النازحون في المحافظة والذين يشكلون 62 في المائة من النازحين في الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، اليوم الخميس، اجتماعاً لكتلة الغذاء الفرعية بالمحافظة والتي ضمت ممثلي شركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد مفتاح في الاجتماع "أن نقص التمويل لا يعني قطع الغذاء"، محذراً من انزلاق الوضع "إلى مجاعة في ظل أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم".

وعبر الوكيل "عن استياء السلطة المحلية من المعاملة التمييزية ضد النازحين في المحافظة من قبل مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن والتي تعرض لها العام الماضي، حيث تجاهل المسح الذي أعدته السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات اممية للنازحين واحتياجاتهم الإنسانية، واعتمد رقما متدنيا بدون أية مرجعية له وحرم اعداداً كبيرة من النازحين من التغطية الإنسانية لاحتياجاتهم، بينما اعتمد كشوفات مليشيا الحوثي بأرقام ضخمة ومبالغ فيها لعدد النازحين والاحتياجات".

وطالب مفتاح الأمم المتحدة بتجنب الوقوع في نفس الخطأ هذا العام وتقدير واعتماد الأرقام المرفوعة للنازحين والاحتياجات.

وكان الاجتماع كرس لمناقشة الوضع الإنساني والاحتياجات في جوانب الغذاء خاصة مع تزايد حالات سوء التغذية وتدهور الحالة المعيشية وتوقف المنظمات وتقليص بعضها تدخلاتها بشكل كبير، الى جانب تنسيق لسرعة تدخلات المنظمات خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

كما ناقش الاجتماع أهمية وضع مخزون احتياطي لمواجهة أي كوارث طارئه خاصة مع البداية المبكرة لموسم الامطار وكوارث السيول المتوقعة والتي ربما تزيد عن الأعوام السابقة، وفقا للوكالة ذاتها.