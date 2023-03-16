الانتقالي يعلن مضيه في مهمة تفتيت اليمن

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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جدد المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، الخميس، تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بالرغم من مشاركته في الحكومة والمجلس الرئاسي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.



جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس.



وقال موقع المجلس الإنتقالي، بأن الزبيدي أطلع المجلس على الزيارة المرتقبة للزُبيدي إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة رسمية من الحكومة الروسية مشيرا إلى انفتاح قيادة المجلس على مختلف الدول للدفع بـ "قضية شعب الجنوب بما يكفل الوصول إلى حل عودة الدولتين إلى حدود ما قبل 22 مايو 1990م، وتحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة وإقامة دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة".



وأكد الزبيدي، أنه سيتم صرف راتب شهرين لقوات المجلس قبيل رمضان، لافتا إلى أن المرتبات ستصرف بشكل منتظم بعد استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتنظيم قوام الكادر البشري للوحدات التابعة للإنتقالي.



