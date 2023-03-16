شيخ قبلي من محافظة عمران يعفو عن قاتل ولده قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بمأرب

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تنازل شيخ قبلي، اليوم الخميس، عن حقه في القصاص من قاتل نجله، وسط حضور عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل مدينة مارب.
وقال سكان ونشطاء إن والد القتيل "نصر الصعر" الشيخ علي الصعر، والذي ينتمي الى محافظة عمران، تنازل لوجه الله عن تنفيذ حكم القصاص الصادر بحق الجاني كمال الريمي أمام نيابة محافظة مارب.
واليومين الماضيين ناشد سكان ونشطاء قبائل ووجهاء عمران، الاعفاء عن الريمي، وهو ما تم صباح اليوم الخميس.
يذكر أن مدينة مارب، شهدت خلال شهر واحد أربع حالات اعفاء عن جناة ارتكبوا جرائم قتل بحق مواطنين، بعد صدور أحكام الإعدام بحقهم.