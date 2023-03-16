السعودية تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية بين الشرعية والحوثي

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، دعم بلاده، للسلام في اليمن وللجهود الأممية الهادفة إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار، وبدء عملية سياسية بين الحكومة وجماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فيصل بن فرحان، بالاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية.
وقال بن فرحان، بأن المملكة العربية السعودية، تتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى إن الاتفاق مع إيران قائم على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار.
وأضاف الوزير السعودي بالقول: "ومن هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء في إيران في بغداد ومسقط وبكين".
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وإيران، التوصل لإتفاق سياسي برعاية صينية، يقضي بعودة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وفتح السفارات، بعد سنوات من القطيعة والعداء بسبب العديد من الملفات في المنطقة، والتي في مقدمتها ملف حرب اليمن.