شيخ قبلي من محافظة عمران يعفو عن قاتل ولده قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بمأرب السعودية تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية بين الشرعية والحوثي توضيح عاجل من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بخصوص التأشيرات وازدحام منفذ الوديعة منظمة صدى في حضرموت تختتم دورة الأمن الرقمي ل 20 صحفياً ونشطاء إعلاميين في مديريات الوادي والصحراء عاجل : القيادة الأمريكية الوسطى تقدم كشفا عن شحنات الاسلحة الضخمة التي افشلت وصولها للحوثيين كانت قادمة من إيران السفير اليمني بطوكيو يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية دراسة حديثة تناقش واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع في العاصمة اليمنية صنعاء عميد الأسرى والمختطفين يقدم شهادة تاريخية أمام البرلمان الألماني حول جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الصالحي: لا سلام دائم في اليمن بدون تسليم مليشيا الحوثي لترسانتها العسكرية الضخمة الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد المباراة النهائية
أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليوم توضيحا عاجلا بخصوص تعليق بعض التأشيرات في النظام الإلكتروني، وازدحام المعتمرين في منفذ الوديعة.
حيث أكد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أنه تم التواصل بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد والقنصلية في سفارة خادم الحرمين الشريفين ببلادنا، وتم التطرق إلى الإشكالات الفنية التي تواجه بعض تأشيرات المعتمرين، وتم التوضيح من الجانب السعودي أن فرق فنية تعمل لمعالجة الإشكالات لنظام العمرة ككل وليس لليمن فقط، وأنها ستحل قريبا بإذن الله.
واضاف قطاع الحج والعمره في توضيحه فيما يتعلق بالمنفذ فقد أفردت الوزارة منذ بداية موسم العمرة فريقًا متكاملًا يعمل على مدى ٢٤ ساعة وكانت مسارات الدخول تمر بسهولة ويسر بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن ولدى الأشقاء في الجانب الآخر للمنفذ من حيث ترتيب عدد الباصات التي تفوجها المنشآت المعتمدة.
كما أوضح قطاع الحج والعمرة ان أعداد المسافرين والعابرين تتجاوز بين الحين والآخر القدرة الاستيعابية للمنفذ لاسيما في أوقات الذروة لعبور المقيمين، خاصة وأنه المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن
والمملكة، وهو منفذ تجاري في الأساس تم العمل على تطويره بعد قصف المليشيات الحوثية الإرهابية للمنافذ الدولية الأخرى كالطوال وعلب، وعبر هذا المنفذ تمر الشاحنات التجارية وباصات الزائرين والعابرين عبر نقاط تفتيش الجمارك بالإضافة إلى رحلات المعتمرين.
واكد البيان انه وزارة الأوقاف رفعت للسلطات العليا في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء وطالبت بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة وهي على تواصل دائم لما من شأنه تسهيل عبور المعتمرين وفتح كاونترات خاصة بهم تمكنهم من الدخول والخروج بسلاسة.