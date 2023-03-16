توضيح عاجل من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بخصوص التأشيرات وازدحام منفذ الوديعة

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليوم توضيحا عاجلا بخصوص تعليق بعض التأشيرات في النظام الإلكتروني، وازدحام المعتمرين في منفذ الوديعة.

حيث أكد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أنه تم التواصل بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد والقنصلية في سفارة خادم الحرمين الشريفين ببلادنا، وتم التطرق إلى الإشكالات الفنية التي تواجه بعض تأشيرات المعتمرين، وتم التوضيح من الجانب السعودي أن فرق فنية تعمل لمعالجة الإشكالات لنظام العمرة ككل وليس لليمن فقط، وأنها ستحل قريبا بإذن الله.

واضاف قطاع الحج والعمره في توضيحه فيما يتعلق بالمنفذ فقد أفردت الوزارة منذ بداية موسم العمرة فريقًا متكاملًا يعمل على مدى ٢٤ ساعة وكانت مسارات الدخول تمر بسهولة ويسر بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن ولدى الأشقاء في الجانب الآخر للمنفذ من حيث ترتيب عدد الباصات التي تفوجها المنشآت المعتمدة.

كما أوضح قطاع الحج والعمرة ان أعداد المسافرين والعابرين تتجاوز بين الحين والآخر القدرة الاستيعابية للمنفذ لاسيما في أوقات الذروة لعبور المقيمين، خاصة وأنه المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن

والمملكة، وهو منفذ تجاري في الأساس تم العمل على تطويره بعد قصف المليشيات الحوثية الإرهابية للمنافذ الدولية الأخرى كالطوال وعلب، وعبر هذا المنفذ تمر الشاحنات التجارية وباصات الزائرين والعابرين عبر نقاط تفتيش الجمارك بالإضافة إلى رحلات المعتمرين.

واكد البيان انه وزارة الأوقاف رفعت للسلطات العليا في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء وطالبت بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة وهي على تواصل دائم لما من شأنه تسهيل عبور المعتمرين وفتح كاونترات خاصة بهم تمكنهم من الدخول والخروج بسلاسة.