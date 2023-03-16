منظمة صدى في حضرموت تختتم دورة الأمن الرقمي ل 20 صحفياً ونشطاء إعلاميين في مديريات الوادي والصحراء

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اختتمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" اليوم دورة الأمن الرقمي لـ20 صحفياً وصحفية ونشطاء إعلاميين من مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.

وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين بطرق حماية حساباتهم الشخصية وتلك الخاصة بأعمالهم من التسلل أو التطفل أو السرقة. كما تعرف الصحفيون والنشطاء الإعلاميون على أساسيات الأمن الرقمي وأهمية الخصوصية وضرورة الحفاظ عليها وطرق استهداف الصحفيين بالبرامج الخبيثة وكيفية التعامل معها.

وكانت المنظمة قد أقامت دورات عدة للعشرات من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين ضمن برنامج الأمن الرقمي ومحو أمية الإنترنت في عدة محافظات منها (سقطرى، حضرموت "سيؤون" – مأرب – البيضاء – ريمة – الجوف – المحويت – صعدة – حجة – شبوة) وأخرى شملت صحفيين ونشطاء إعلاميين من محافظات يمنية أقامتها في مقر المنظمة بمدينة مأرب.