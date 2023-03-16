توضيح عاجل من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بخصوص التأشيرات وازدحام منفذ الوديعة منظمة صدى في حضرموت تختتم دورة الأمن الرقمي ل 20 صحفياً ونشطاء إعلاميين في مديريات الوادي والصحراء عاجل : القيادة الأمريكية الوسطى تقدم كشفا عن شحنات الاسلحة الضخمة التي افشلت وصولها للحوثيين كانت قادمة من إيران السفير اليمني بطوكيو يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية دراسة حديثة تناقش واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع في العاصمة اليمنية صنعاء عميد الأسرى والمختطفين يقدم شهادة تاريخية أمام البرلمان الألماني حول جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الصالحي: لا سلام دائم في اليمن بدون تسليم مليشيا الحوثي لترسانتها العسكرية الضخمة الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد المباراة النهائية مسئول ايراني بارز يتوجه الى الإمارت ويتوقع تطورات جديدة تشهدها المنطقة مصدر سعودي يكشف كواليس الإتفاق مع إيران وماذا حدث قبل المفاوضات وكم استمرت والموقف بشأن اليمن
اختتمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" اليوم دورة الأمن الرقمي لـ20 صحفياً وصحفية ونشطاء إعلاميين من مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين بطرق حماية حساباتهم الشخصية وتلك الخاصة بأعمالهم من التسلل أو التطفل أو السرقة. كما تعرف الصحفيون والنشطاء الإعلاميون على أساسيات الأمن الرقمي وأهمية الخصوصية وضرورة الحفاظ عليها وطرق استهداف الصحفيين بالبرامج الخبيثة وكيفية التعامل معها.
وكانت المنظمة قد أقامت دورات عدة للعشرات من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين ضمن برنامج الأمن الرقمي ومحو أمية الإنترنت في عدة محافظات منها (سقطرى، حضرموت "سيؤون" – مأرب – البيضاء – ريمة – الجوف – المحويت – صعدة – حجة – شبوة) وأخرى شملت صحفيين ونشطاء إعلاميين من محافظات يمنية أقامتها في مقر المنظمة بمدينة مأرب.