عاجل : القيادة الأمريكية الوسطى تقدم كشفا عن شحنات الاسلحة الضخمة التي افشلت وصولها للحوثيين كانت قادمة من إيران

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم كميات الأسلحة الإيرانية المرسلة للمليشيات الحوثية في اليمن وتم ضبطها خلال الأشهر الماضية.

قائد القيادة الأمريكية الوسطى، مايكل كوريلا، اوضح في بيان صحفي، إن قواته رصدت خلال الأشهر الماضية 5 شحنات أسلحة كانت مرسلة من إيران لليمن كانت ستستخدم ضد السعودية.

وأضاف ان من بين شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن أنظمة ملاحة لصواريخ باليستية قصيرة المدى.

وأشار إلى أن إيران تمتلك اليوم أكبر ترسانة صواريخ وأكثرها تنوعا وأكبر قوة مسيرات في المنطقة.

مراقبون رأوا ان التحركات الأمريكية الجادة جلال الأشهر الماضية تجاه شحنات الاسلحة المهربة الى المليشيات الحوثية تعد تنفيذا لاتفاقات سابقة بين الطرفين ومحاولة اثبات للجهود الامريكية في دعمها للرياض.

وكان مسؤولون أمريكيون وسعوديون، قالوا إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة بوساطة الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.