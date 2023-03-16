عاجل : القيادة الأمريكية الوسطى تقدم كشفا عن شحنات الاسلحة الضخمة التي افشلت وصولها للحوثيين كانت قادمة من إيران السفير اليمني بطوكيو يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية دراسة حديثة تناقش واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع في العاصمة اليمنية صنعاء عميد الأسرى والمختطفين يقدم شهادة تاريخية أمام البرلمان الألماني حول جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الصالحي: لا سلام دائم في اليمن بدون تسليم مليشيا الحوثي لترسانتها العسكرية الضخمة الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد المباراة النهائية مسئول ايراني بارز يتوجه الى الإمارت ويتوقع تطورات جديدة تشهدها المنطقة مصدر سعودي يكشف كواليس الإتفاق مع إيران وماذا حدث قبل المفاوضات وكم استمرت والموقف بشأن اليمن عاجل: إيران توافق على وقف ارسال شحنات الأسلحة للحوثيين في اليمن الكشف عن أصعب القضايا التي طُرحت في المفاوضات السعودية الإيرانية
كشفت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم كميات الأسلحة الإيرانية المرسلة للمليشيات الحوثية في اليمن وتم ضبطها خلال الأشهر الماضية.
قائد القيادة الأمريكية الوسطى، مايكل كوريلا، اوضح في بيان صحفي، إن قواته رصدت خلال الأشهر الماضية 5 شحنات أسلحة كانت مرسلة من إيران لليمن كانت ستستخدم ضد السعودية.
وأضاف ان من بين شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن أنظمة ملاحة لصواريخ باليستية قصيرة المدى.
وأشار إلى أن إيران تمتلك اليوم أكبر ترسانة صواريخ وأكثرها تنوعا وأكبر قوة مسيرات في المنطقة.
مراقبون رأوا ان التحركات الأمريكية الجادة جلال الأشهر الماضية تجاه شحنات الاسلحة المهربة الى المليشيات الحوثية تعد تنفيذا لاتفاقات سابقة بين الطرفين ومحاولة اثبات للجهود الامريكية في دعمها للرياض.
وكان مسؤولون أمريكيون وسعوديون، قالوا إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة بوساطة الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.