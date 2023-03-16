السفير اليمني بطوكيو يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية

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بحث سفير اليمن لدى اليابان /عادل السنيني، اليوم،الخميس الموافق 16/3/2023م مع رئيس دائرة المراسم والبروتوكول السفير/ شيمادا تاكيهيرو والسفير/ هورينوتشي هيديهيسا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
واستعرض السفير السنيني تطورات الأوضاع في بلادنا مجدداً حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الالتزام بمبادئ السلام والسعى إلى حل سياسي مستدام ينهي معاناة شعبنا اليمتي، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
وأشاد السنيني، بالتعاون والتنسيق المتقدم بين السفارة ووزارة الخارجية عبر دائرة المراسم والبروتوكول الذي انعكس ايجابياً على تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح البلدين الصديقين.
من جانبه أكد المسؤول الياباني، على اهميه تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين البلدين الصديقين..موكدا موقف اليابان الثابت و الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة و للحل السياسي الدائم في اليمن ومشيراً الى حرص اليابان على عودة السلام لليمن وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني