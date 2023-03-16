عميد الأسرى والمختطفين يقدم شهادة تاريخية أمام البرلمان الألماني حول جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهد مبنى البرلمان الألماني ( البوندستاغ ) جلسة استماع يوم امس امام لجنة العلاقات مع الدول العربية في البرلمان الألماني حول شهادة عميد الأسرى والمختطفين الشيخ جمال المعمري حول انتهاكات مليشيا الحوثي بحق اليمنيين .

وبعد ترحيب رئيس المجموعة البرلمانية الدكتور / كريستوف بلوس والنواب بعميد الأسرى والمختطفين قدم الشيخ جمال المعمري شهادته حول ماتعرض له من تعذيب وحشي على أيدي مليشيا الإرهاب الحوثي خلال ١١١٤ يوم من الإختطاف والإخفاء القسري والتعسفي.

كما قام عميد الأسرى والمختطفين بشرح مفصل لكل ما تعرض له ويتعرض له المختطفون في سجون المليشيا الحوثية من تنكيل ومن قرارت أحكام إعدام خارج إطار القانون.

كما استعرض المعمري خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني ( البوندستاغ ) المجموعة البرلمانية الخاصة بالشرق الأوسط وهي اللجنة التي تلقى منها دعوة لسماع شهادته حول"ما تعرض له ويتعرض له المدنيون من انتهاكات، واستشهد خلال شهادته بالجريمة التي ارتكبتها عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المهندس الألماني وزوجته الطبيبة والطبيبات الاخريات واولادهم من قتل وحشي في منطقة نشور إبان في ١٢ يونيو ٢٠٠٩ "ذكرى الحرب السادسة ".

كما تطرق المعمري خلال شهادته الى ما تقوم به عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمخفيين قسرياً في عدد من المعتقلات السرية في صعدة وصنعاء وحجة . كما استعرض معهم كيف استطاع الحصول على المعلومات الدقيقة خلال الفترة الماضية من بعد خروجه من المعتقل وحتى اليوم.

اضافة الى موضوع تجهيز الملفات الخاصة بملاحقة القيادات الحوثية والعاملين معها ممن قاموا بتلك الإنتهاكات المروعة لحقوق الإنسان عبر القانون الدولي.

كما تطرق عميد الأسرى والمختطفين الى أوضاع المدنيين من النساء والأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات وحشية سواء بالقتل المباشر بالقنص أو بزراعة الألغام ، وما تقوم المليشيا الحوثية الإرهابية من إختطاف للمدنيين واختطاف للنساء والأطفال من أجل الإبتزاز السياسي والإجتماعي والمالي.

كما تضمنت شهادة المعمري " رؤية آلاف الضحايا في اليمن حول السلام مؤكدا أنه لن يكون هنالك اي سلام مع الحوثيين حتى إقامة جبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كمجرمي حرب.

كما طالب المعمري الحكومة الألمانية بتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية والوقوف مع الضحايا في ملاحقة قادة المليشيا الحوثية الإرهابية عبر القانون الدولي ووقوف الحكومة الألمانية إلى جانب المئات والالاف من ضحايا الحرب في اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ وحتى اليوم.

وعلم موقع مارب برس ان عميد الأسرى والمختطفين أجرى مناقشات موسعة مع البرلمانيين الألمان حول الوضع في اليمن ومايتعرض له المدنيون من انتهاكات لحقوق الإنسان في شتى مجالات الحياة اليومية.

وحول استيضاح موقف الحكومة الألمانية ورؤيتهم لمايجري في اليمن، قال عميد الاسرى لمارب برس أن رئيس واعضاء اللجنة عبروا عن انزعاجهم الشديد لما تقوم به مليشيا الحوثي ومن تنفيذها أجندة عدائية خارجية بالإضافة إلى ماتقوم به في اليمن من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ونقل المعمري تأكيده أن رئاسة واعضاء اللجنة ومجموعة ال ٦٠ نائبا اكدوا له وقوفهم جنبا إلى جنب الضحايا.

واضاف المعمري تلقيت وعدا من رئيس المجموعة البرلمانية بنقل ماسمعه مني للجميع ودعم مطالبي لدى بقية اعضاء البرلمان الالماني في جلسة الإحاطة القادمة ، وفي مقدمة ذاك طلبه تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية.

ويتكون البرلمان الألماني من ٤٦ مبنى وهو أعلى سلطة تشريعية و دستورية في جمهورية المانيا الإتحادية