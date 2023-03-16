عميد الأسرى والمختطفين يقدم شهادة تاريخية أمام البرلمان الألماني حول جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الصالحي: لا سلام دائم في اليمن بدون تسليم مليشيا الحوثي لترسانتها العسكرية الضخمة الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد المباراة النهائية مسئول ايراني بارز يتوجه الى الإمارت ويتوقع تطورات جديدة تشهدها المنطقة مصدر سعودي يكشف كواليس الإتفاق مع إيران وماذا حدث قبل المفاوضات وكم استمرت والموقف بشأن اليمن عاجل: إيران توافق على وقف ارسال شحنات الأسلحة للحوثيين في اليمن الكشف عن أصعب القضايا التي طُرحت في المفاوضات السعودية الإيرانية خفايا وحقائق صادمة لا نعرفها عن هجرة يهود اليمن الى فلسطين.. كيف عاملتهم إسرائيل بعنصرية وخدعتهم بإكذوبة ''أرض الميعاد''؟ بعد تأخر حسم المعارك في أوكرانيا .. تكتيك جديد لروسيا بـصواريخ نوعية و فتاكة أول مواجهة مباشرة بين أميركا وروسيا منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا
أكد الصحفي والناشط السياسي، محمد الصالحي، أن السلام في اليمن مستحيل ما دامت المليشيا الحوثية ترفض تسليم ترسانتها العسكرية، وأن محاولة تجاوز هذه المعضلة يعني استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن.
وقال "الصالحي" في مداخلة مع قناة "الحدث"، ان "هناك مساعي رامية لإحلال تسوية شاملة في اليمن، لكن الواقع معاكس لما يطمح له المجتمع الدولي لانهاء الحرب، فهناك مشاكل جمة، سواء في الوضع الانساني أو الحقوقي، بالاضافة الى المعضلة الكبرى المتمثلة باستمرار بقاء السلاح بيد مليشيا الحوثي".
وشدد "محمد الصالحي" رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، على ان "أي سلام في ظل جماعة ارهابية تمتلك ترسانة أسلحة ضخمة لن يدوم"، مؤكدا ان "سلام كهذا يعني تسليم اليمن لمليشيا الحوثي ومن خلفها ايران".
وأضاف: "ندرك جيدا ان الوضع الانساني يتطلب السلام، والجميع بما فيهم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة ينشدون السلام، لكن سلام وفق المرجعيات المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم تجاوز تلك القرارات".
وأشار "الصالحي" الى ان "محاولة قلب الصفحات والانطلاق لمرحلة جديدة تتجاوز المرجعيات والقرارات الدولية، يعني استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن، من خلال فصيل مليشاوي مسلح يتحكم بالمشهد اليمني، ويكون هو صاحب القرار، وتكون اليمن بذلك حديقة خلفية لطهران".
وطالب الصحفي والناشط السياسي، محمد الصالحي، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثي، للتحول الى "كيان سياسي بعيدا عن السلاح والارهاب، الذي دمر اليمن، إذا أراد الجميع لليمن سلام دائم".