الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد المباراة النهائية

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

وجاء تأهل ريال مدريد على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي، إثر تكرار فوزه عليه بهدف في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء امس الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد الانتصار الكبير على "الريدز" في عقر داره (5-2) ذهابا، يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، على ملعب "أنفيلد".

بينما أكد فريق نابولي علو كعبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بتجديد فوزه عليه (3-0) في مباراة الإياب مساء يوم الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكان نابولي قد تغلب على آينتراخت فرانكفورت في عقر داره بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، أيضا.

والتحق ريال مدريد ونابولي بركب الأندية المتأهلة، وهي: بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيجري سحب قرعة دورين الثمانية والأربعة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) مايو المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 يونيو 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.