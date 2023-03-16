عاجل: إيران توافق على وقف ارسال شحنات الأسلحة للحوثيين في اليمن

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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، اليوم الخميس ان إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن .
يأتي ذلك بعدما اعلنت السعودية وايران والصين في بيان ثلاثي الجمعة الماضية التوصل الى اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، بعد سنوات من القطيعة.
المصادر قالت لـ وول ستريت جورنال أن نهج إيران تجاه الصراع في اليمن سيكون اختبارا حقيقيا لنواياها.