الكشف عن أصعب القضايا التي طُرحت في المفاوضات السعودية الإيرانية

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قال مسؤول سعودي إن الصين لها نفوذ على إيران وإذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الموقع مع المملكة في بكين فستجد طهران صعوبة في تفسير ذلك.
واتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة الماضية على إعادة العلاقات بعد عداوة استمرت سنوات وذلك في أعقاب محادثات في الصين.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول سعودي (طلب عدم ذكر اسمه) قوله إن الصين في موقع فريد لأن علاقات استثنائية تربطها بكل من إيران والسعودية.
وكشف أن أصعب القضايا التي طُرحت في المحادثات مع إيران كانت اليمن والإعلام ودور الصين.
في سياق متصل قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل ان الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجابًا إقليميا ودوليًا.
وبحسب الفيصل فان التقارب بين السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية وإيران التي تدعم الحوثيين "من شأنه أن يُترجم إنهاءً للأزمة".