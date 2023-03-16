رابطة أمهات المختطفين تشارك في معرض صور بـ جنيف

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 150

شاركت رابطة أمهات المختطفين في معرض الصور الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق ، في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية على هامش انعقاد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، وانطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن الأسرى.

وأبرز معرض الصور الجرائم والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق آلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديها، بما يتنافى مع القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان.

كما أبرز المعرض معاناة أهالي وذوي المختطفين والعاملين في مجال الدفاع عن المختطفين والمناصرين لقضيتهم والاعتداء على الوقفات المطالبة بالإفراج عن المختطفين.

وتطالب رابطة أمهات المختطفين والرابطة الإنسانية للحقوق، الإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، ولم شملهم مع عائلاتهم مع قدوم شهر رمضان، وعدم إفلات مرتكبي جريمة الاختطاف من العقاب.