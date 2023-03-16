اكتشاف قدرة الأقمار غير المستقرة على محو الحياة الفضائية في الكون رابطة أمهات المختطفين تشارك في معرض صور بـ جنيف الكشف عن انقسامات بعد 20 عاما على غزو العراق.. وتكريت تدفع الثمن وتستنجد مكتب الصناعة في مأرب ينفذ حملةتفتيش وتوعية واسعة تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك نائب إعلامية حزب الإصلاح :اذا لم يتم تحرير «قحطان» فهذا يعني ان المنطق الذي قاد إلى الحرب مازال قائماً طهران تتحدث عن تفاصيل اللقاء المرتقب مع الجانب السعودي المبعوث الأممي يشعل غضب المليشيات والاخيرة ترد:الحل المسؤول والمقبول لكافة الأطراف بعيد المنال العليمي يبلغ الأمم المتحدة تمسك الشرعية بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث جماعة الحوثي الإرهابية تستولي على مجمع رياضي في العاصمة المختطفة صنعاء قائد كتائب التعذيب الحوثية يشارك في مشاورات الأسرى بـ جنيف - جريمة تشترك فيها الأمم المتحدة
شاركت رابطة أمهات المختطفين في معرض الصور الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق ، في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية على هامش انعقاد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، وانطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن الأسرى.
وأبرز معرض الصور الجرائم والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق آلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديها، بما يتنافى مع القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان.
كما أبرز المعرض معاناة أهالي وذوي المختطفين والعاملين في مجال الدفاع عن المختطفين والمناصرين لقضيتهم والاعتداء على الوقفات المطالبة بالإفراج عن المختطفين.
وتطالب رابطة أمهات المختطفين والرابطة الإنسانية للحقوق، الإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، ولم شملهم مع عائلاتهم مع قدوم شهر رمضان، وعدم إفلات مرتكبي جريمة الاختطاف من العقاب.