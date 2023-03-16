مكتب الصناعة في مأرب ينفذ حملةتفتيش وتوعية واسعة تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 222

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم حملة واسعة لحماية المستهلك، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، والاسبوع العربي والخليجي لحماية المستهلك، تحت شعار" الحق في توعية المستهلك".

وأوضح نائب مدير المكتب ياسر الحاشدي أن الحملة تتضمن تفتيش الاسواق والمحلات التجارية في الأحياء لضبط المواد الأساسية والاستهلاكية غير الصالحة للاستخدام أو المخالفة للمواصفات أو قريبة الانتهاء والتي يدفع بها التجار مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب حماية المستهلك من عروض التخفيضات الرمضانية الوهمية.

كما تتضمن الحملة تنفيذ توعية واسعة للمستهلك بحقوقه وكيفية التثبت من السلعة قبل الشراء ورقم استقبال الشكاوى في مكتب الصناعة للابلاغ عن أي مخالفة أو استغلال للمستهلك، وذلك من خلال فرق توعية تطوعية شبابية وتوزيع ما يقارب خمسة آلاف منشور وملصق توعوي.