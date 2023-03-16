نائب إعلامية حزب الإصلاح :اذا لم يتم تحرير «قحطان» فهذا يعني ان المنطق الذي قاد إلى الحرب مازال قائماً

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس إعلامية حزب الإصلاح عدنان العديني، اليوم الاربعاء بأن تحرير عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد قحطان المختطف في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية من الاختطاف هو تحرير للسياسة نفسها.



وأوضح العديني في منشور على حسابة الرسمي بموقع الفيسبوك رصده مأرب برس بان الحل السياسي الذي لا يقوى على تحرير المدنيين المختطفين كيف سيتمكن من ردم الهوة بين المتقاتلين.

وتابع بالقول :قحطان ليس شخصية عادية، إنه رمز بلاد بأسرها حيث ارتبط اسمه بالجهد الوطني الذي استثمر في السياسة واصر على استبدال منطق القوة بمنطقها السلمي في الصراع على السلطة وإذا لم تفرج عنه العملية السياسية التي يتم الترتيب لها حاليا فهذا يعني ان المنطق الذي قاد إلى الحرب والدمار مازال قائما والمشهد القادم لن يختلف عما سبق.

وأضاف : ببساطة مساعي السلام والحل السياسي هي من تحتاج لقحطان أكثر من حاجة قحطان لها .

فيما يلي نص المنشور :

تحرير قحطان من الاختطاف هو تحرير للسياسة نفسها ، الحل السياسي الذي لا يقوى على تحرير المدنيين المختطفين كيف سيتمكن من ردم الهوة بين المتقاتلين !

وقحطان ليس شخصية عادية، إنه رمز بلاد بأسرها حيث ارتبط اسمه بالجهد الوطني الذي استثمر في السياسة واصر على استبدال منطق القوة بمنطقها السلمي في الصراع على السلطة .

إذا لم تفرج عنه العملية السياسية التي يتم الترتيب لها حاليا فهذا يعني ان المنطق الذي قاد إلى الحرب والدمار مازال قائما والمشهد القادم لن يختلف عما سبق، ببساطة: مساعي السلام والحل السياسي هي من تحتاج لقحطان أكثر من حاجة قحطان لها .

تحتاج السياسة الى إثبات عودتها باجراءات عديدة وفي مقدمتها خروج الرجل الذي غيبته الحرب كعلامة على انتهاء مرحلتها.