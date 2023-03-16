طهران تتحدث عن تفاصيل اللقاء المرتقب مع الجانب السعودي

الخميس 16 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال مساعد وزير خارجية إيران علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، إن اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيبحث تفاصيل عودة سفيري البلدين.



في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح عنايتي أنه تم بحث مكان الاجتماع بين الوزيرين، مضيفاً “لكن هناك حاجة للمزيد من التوافقات بهذا الشأن، وتحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث أم لا”.

وتابع: “الاتفاق على استئناف العلاقات بين طهران والرياض سيمهد السبيل للتعاون بين البلدين بما يصب في مسار التنمية داخل المنطقة”.

كما لفت المسؤول الإيراني إلى “تحقيق بعض النتائج المرجوة حتى الآن فيما يتعلق بتحسين العلاقات بين إيـران ودول جارة أخرى في المنطقة”.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية “تقوم على مبدأ تطوير العلاقات مع الجيران”.

يذكر أن السعودية وإيـران، اتفقتا قبل أيام على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.