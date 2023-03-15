المبعوث الأممي يشعل غضب المليشيات والاخيرة ترد:الحل المسؤول والمقبول لكافة الأطراف بعيد المنال

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شنت جماعة الحوثي، الأربعاء، هجوما حادا على مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، على خلفية إحاطته التي قدمها الأربعاء في مجلس الأمن والتي طالب فيها الأطراف بانتهاز التقارب السعودي الإيراني لإنهاء الحرب المستمر لسنوات في اليمن.
ونقلت قناة المسيرة المملوكة للحوثيين عن سفير الجماعة في إيران إبراهيم الديلمي قوله إن جماعته لم تعد تستغرب من إحاطات المبعوث الدولي والمسؤولين الأمميين المصرين على المضي في المسار الكارثي بالتعامل مع الملف اليمني.
ووصف احاطات غروندبرغ، بـ "السلبية" وأنها تعقد المسار السياسي، وتجعل "الحل المسؤول والمقبول لكافة الأطراف" بعيد المنال، متهما تصريحات غروندبرغ بالمدفوعة من جهات لا تريد إنهاء الحرب في اليمن.
وأكد أن الإيرانيين يطلعوهم بكل المستجدات والنقاشات والمسارات التي يأتي لأجلها بعض المسؤولين الدوليين لنقاشهم في الشأن اليمني، مشيرا إلى أن طهران تبلغ كل الوسطاء بأن القرار بيد الحوثيين.
وقدم المبعوث الأممي في وقت سابق اليوم، احاطته لمجلس الأمن، دعا فيها الأطراف المتحاربة في اليمن إلى استغلال التقارب السعودية وإيران لتحقيق اختراق حاسم ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات في البلاد.
وأكد أن تنفيذ عناصر الهدنة لا يزال مستمرًا بما في ذلك تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا بين صنعاء وعمّان، ودخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة بالإضافة الى سلع أخرى، محذرا في نفس الوقت من أن هذه المكتسبات ماتزال هشة.