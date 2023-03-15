العليمي يبلغ الأمم المتحدة تمسك الشرعية بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن الحكومة الشرعية ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها، محليا واقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حيث درى بحث الجهود الاممية لإحياء مسار السلام في اليمن. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال الدكتور العليمي إن الحكومة متمسكة بنهج السلام الشامل والعادل، القائم على المرجعيات المتفق عليها، محليا واقليميا ودوليا، ودعم جهود المبعوث الاممي من اجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الامن الدولي، وبياناته، وخصوصا القرار 2216.

واعرب رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، "رفضهم لاستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية، والنظام الايراني، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين المختطفين، بالتزامن مع الاجتماعات التي ترعاها الامم المتحدة في جنيف بشأن ملف المحتجزين، اضافة الى استمرار تهريب المزيد من شحنات الاسلحة، والمخدرات الى المليشيات الارهابية في اليمن".