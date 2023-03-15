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جماعة الحوثي الإرهابية تستولي على مجمع رياضي في العاصمة المختطفة صنعاء

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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استولت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مجمع رياضي في العاصمة المختطفة صنعاء، وقامت بتعيين إدارة جديدة له بمزاعم إنشائه بأموال مشبوهة.

 

وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية مسلحة على متن أربعة أطقم داهمت، أمس الثلاثاء، مجمع النهضة الرياضي وقامت بطرد إدارته، وتعيين ما تسميه حارسًا قضائيًا للإشراف عليه، ومصادرة كل مدخراته.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو أربع سنوات من اختطاف مليشيا الحوثي لمالك المجمع الرياضي محمد خصروف، الذي لا يزال يقبع في السجن حتى الآن، بذريعة تعاطي الحشيش.

 

وخلال السنوات الماضية، نهبت مليشيا الحوثي ممتلكات خصومها السياسيين والعسكريين والقبليين والتجار تحت سلطة ما تسميه "الحارس القضائي"، وألصقت بهم تهمًا باطلة لتبرير مصادرة أموالهم التي حولتها تباعًا إلى أملاك خاصة بقياداتها ومشرفيها.

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