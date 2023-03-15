شاهد .. إبل الصحراء في السعودية تحاصر بالثلوج

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وثقت صور متداوله أجواء مدينة نيوم في منطقة تبوك شمال المملكة السعودية، بالتزامن من تساقط الثلوج. وأظهرت الصور قطيعاً من الإبل وسط الثلوج في نيوم، التي شهدت خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وانخفاض في الحرارة وتساقط الثلوج.