شاهد .. إبل الصحراء في السعودية تحاصر بالثلوج

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وثقت صور متداوله أجواء مدينة نيوم في منطقة تبوك شمال المملكة السعودية، بالتزامن من تساقط الثلوج. وأظهرت الصور قطيعاً من الإبل وسط الثلوج في نيوم، التي شهدت خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وانخفاض في الحرارة وتساقط الثلوج.