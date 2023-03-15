عاجل: الصين تدعم قرارات منع تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية وتعلن استعدادها المساهمة في إعادة اعمار ما دمرته الحرب

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اكد القائم باعمال السفارة الصينية لدى اليمن السفير تشاو تشنغ، على موقف بلاده الداعم لقرارات مجلس الامن لمنع تهريب السلاح الى المليشيات الحوثية واتخاذ إجراءات صارمة على هذا الصعيد.

وشدد السفير تشنغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، على أهمية وقف شامل لاطلاق النار، وبدء حوار يمني للوصول الى حل سياسي، مع ضرورة تغليب مصلحة الشعب اليمني وانهاء معاناته وعودة الاستقرار للبلاد،

مشيرا الى ان بلاده ستواصل القيام بدور إيجابي لحل القضية اليمنية سياسيا. كما أعلن السفير الصيني استعداد بلاده المساهمة في إعادة اعمار ما دمرته الحرب، بعد التوصل الى سلام شامل، قائلا ان عودة الاستقرار الى اليمن سيشجع الصين لزيادة التبادل التجاري بين البلدين واستئناف التعاون الكامل بينهما، خاصة وان اليمن يمتلك موارد

طبيعية متنوعة ومهمة. كما اكد دعم بلاده لجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن، وبما يحقق تطلعات شعبه في حل سياسي شامل ينهي الازمة في البلاد. .