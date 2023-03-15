رسميا.. الـ فيفا يعتمد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا.

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، وافق مجلس الـ"فيفا" بالإجماع على إجراء بطولة كأس العالم بداية من نسخة 2026 بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بدلا من المقترح السابق: 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات.

وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32، مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين.

ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة عام 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسيقام نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 تموز / يوليو، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 آيار / مايو في العام نفسه.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في قطر 64 مباراة على مدار 29 يوما. وكانت البطولة مؤلفة من 24 فريقاً عندما أقيمت في المكسيك في 1986 وأمريكا 1994.

وكانت نسخة 1998 هي الأولى التي تقام بمشاركة 32 فريقاً موزعة على ثماني مجموعات، وكان البطل ووصيفه يلعبان سبع مباريات، مقارنة بثمانية لقاءات في 2026.

وكان من المقرر أن تقام 80 مباراة في النسخة المقبلة من البطولة، لكن تقرر زيادتها إلى 104 مباريات خلال اجتماع لمجلس الفيفا اليوم الثلاثاء