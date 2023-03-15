ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نقترب من الأمتار الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومع وصولنا إلى ربع نهائي المسابقة، نكون بانتظار مباريات نارية بين الفرق.

وأقيمت الأربعاء مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم فريقان جديدان لقائمة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي ضمنت تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

- بنفيكا البرتغالي أولى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة بعد الفوز على كلوب بروغ البلجيكي بنتيجة 7-1 مجموع المباراتين.