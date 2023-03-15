رسمياً.. أول دولة عربية تنضم إلى إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء، عن دخول المغرب في سباق استضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء إعلان بنموسى خلال قراءة رسالة الملك محمد السادس خلال حفل جائزة التميز الرياضي المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أكد فيه دخول المغرب بالملف المشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

واستضافت إفريقيا نسخة واحدة من كأس العالم كانت عام 2010 على الأراضي الجنوب إفريقية، بينما احتضنت إسبانيا نسخة 1982، ولم يسبق للبرتغال الفوز بملف الاستضافة.

وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في إنجاز عربي وإفريقي فريد