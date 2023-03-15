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زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا ومصادر تكشف التفاصيل

الأربعاء 15 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في وسط تركيا.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص.

وأضاف البيان أن الزلزال حدث على عمق 5 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال

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